Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, kentte belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, aralarında örgütün bir mahrem imamının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 400 bin lira, 4 bin 567 dolar ve 310 euro ile çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik bulundu. Para ve diğer suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

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