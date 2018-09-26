9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gaziantep’te adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüphelinin ise gözaltına alındıkları Erzurum, Hatay ve Malatya’da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı (2)
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gaziantep’te adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüphelinin...
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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