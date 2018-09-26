Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı (2)

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep’te adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüphelinin ise gözaltına alındıkları Erzurum, Hatay ve Malatya’da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.