Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan damat adliyede

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, miras anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürülen kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını tabancayla vurarak, öldürüp, eşi ile diğer baldızını da yaralayan Ertan Daşdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşinin akrabalarıyla aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ertan Daşdelen, dün, 5 yaşındaki oğlu ile birlikte otomobiliyle gittiği 8 Şubat Mahallesi'nde kayınvalidesi Özden Şahin (60) ve aynı mahallenin başka sokağında oturan eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla başlarından vurdu. Buradan ayrılan Ertan Daşdelen, daha sonra gittiği Fıstıklık Mahallesi'nde karşılaştığı eşi Sultan Daşdelen (31) ile baldızları Semra Yaprak (27) ve Dilek Çakmak'ı (36) da tabancayla başlarından vurdu ve oğlu ile birlikte otomobiliyle kaçtı. Mahallelerdeki 3 noktada meydana gelen saldırılarda kurşunlara hedef olan Özden Şahin, Bayram Şahin ve Dilek Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Sultan Daşdelen ile kız kardeşi Semra Yaprak ise acil serviste yapılan kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Ağır yaralı kız kardeşler, ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Olay yerinden kaçan Ertan Daşdelen, bir süre sonra 27 UC 727 plakalı otomobiliyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Polis Merkezi'nin önüne geldi. Aracından indikten sonra 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı tabancasını çekerek, başına dayayan Daşdelen, intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri, çevrede önlem alarak, Daşdelen'i ikna etmeye çalıştı. Tabanca tehdidiyle yanına yaklaşılmasına izin vermeyen Daşdelen'in ikna edilmesi için polis ekipleri, psikolog ve saldırganın babası Coşkun Daşdelen ile temasa geçti. Olay yerine gelen psikolog, baba Daşdelen ve polislerin uğraşının ardından Ertan Daşdelen, ikna edilerek, gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ertan Daşdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Daşdelen, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı.



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