Gazete dağıtıcısı, yangında Afgan aileyi kurtardı; o anlar kamerada

TOKAT'ta iki katlı evde çıkan yangında, yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt (35), Afgan uyruklu Norazi ailesinin hayatını kurtardı. Babasının pencereden attığı iki çocuğu tutarak indiren Özyurt, "Bugün dağıtıma erken çıkmasam, belki bunu yapamayacaktım" dedi. Remzi Özyurt'un çocukları kurtarma anı çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda meydana geldi. Afgan uyruklu Muhammed Norazi'nin ailesiyle oturduğu iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aile uykudayken çıkan yangında, alevler kısa sürede bütün evi sardı. Yoğun dumanla uyanan Muhammed Norazi, pencereye koştu. Bu sırada kentteki yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt, yangını görerek eve yaklaştı.

Pencereden gördüğü Özyurt'tan bağırarak yardım isteyen Muhammed Norazi, çocukları Mukaddese (7) ve Ümit Norazi'yi (5) evin ikinci katından Özyurt'a doğru sarkıttı. Gazetece dağıtıcısı Özyurt, çocukları tutarak yere indirdi. Muhammed Norazi de eşi Remziye ile birlikte kapıdan çıktı. Zamanla yarış, çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine gelen Tokat Belediyesi ekipleri, yangını 12 saatlik çalışmayla söndürdü. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DAĞITIMA ERKEN ÇIKTI, HAYAT KURTARDI

Yangında iki çocuğun hayatını kurtaran gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt, "Gazete dağıtımına çıkmıştım. O anda yangını gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım. Baktım yangın çoğalacak. Babasına çocukları pencereden atmasını söyledim. O çocukları attı, ben de tuttum. Sonra karşı binadan getirilen battaniyeye sardık. Normalde gazete dağıtımına 04.30'da çıkıyordum. Bugün tesadüfen 04.00'te çıktım" dedi.

Ailesiyle ölümden dönen Muhammed Norazi, kendilerini kurtaran Özyurt'a teşekkür ederek, "Gece uyandığımda her yer duman olmuştu. Pencereyi açtım, soba mı tüttü diye. Baktım bir şey yok. Pencereyi açtım havalandırdım, tekrar kapattım yattım. Tekrardan dumanlar ortalığı sardı. Alt kata indim baktım, aşağı kattan tutuşmuş. Sonra bağırdım 'Etrafta kimse var mı?' diye. Çevreden gelenler oldu. Kurtarıldık, yoksa yanabilirdik. Kurtarıcımız Remzi Bey'e çocukları kendimiz attık. Yukarıdan attık, aşağıdan tuttular" diye konuştu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Gül, Mukaddese ve Ümit Norazi kardeşlerin hastaneye karbonmonoksit zehirlenmesi şikayetiyle getirildiğini ve durumlarının iyi olduğunu belirterek, çocukları gün içerisinde taburcu edeceklerini söyledi.



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