Gaz sızıntısı patlamaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, iddiaya göre tüpten sızan gazdan dolayı evde meydana gelen patlamada Fadire Öner (82) hayatını kaybetti, eşi Necati Öner (84) ise ağır yaralandı.Olay, sabah saatlerinde Manyas'ın kırsal Kızıksa Mahallesi Okul Caddesi üzerinde bulunan Necati ve Fadire Öner'e ait tek katlı evde meydana geldi. Necati Öner ile eşi Fadire Öner, sabah namazı için kalktı. İddiaya göre, çift aydınlatmayı açınca tüpte yaşanan gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çıkan yangından korunmak için banyoya sığınan Fadire Öner banyoya dolan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Eşi Necati Öner ise vücudunda oluşan yanıklardan dolayı ağır yaralandı. Yaralı Öner, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yanık merkezinde tedaviye alındı.Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınırken, hayatını kaybeden Fadire Öner'in cansız bedeni Manyas Cumhuriyet Savcılığı'nın ilk incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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