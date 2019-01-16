Gaspçı, direnen genç kızın yüzüne kimyasal sıvı döktü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY'ın İskenderun ilçesinde kimliği belirsiz gaspçı, telefonunu çalmak istediği Berfin Özek'in (19) direnmesi üzerine genç kızın yüzüne asit benzeri kimyasal sıvı atıp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. Genç kızın telefonunu gasp etmek isteyen şüpheli, direnişle karşılaşınca Özek'in yüzüne asit benzeri kimyasal sıvı atıp, kaçtı. Özek'in yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özek, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.