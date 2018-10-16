'Gasp' ve 'hırsızlık'tan aranırken, kardeşinin kimliğiyle yakalandı

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Garı'nda, 'gasp' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Türkmen (27), kardeşine ait kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Garı'nda, şüphe üzerine durdurulan Murat Türkmen'den kimliğini göstermesini istedi. Türkmen, kardeşine ait kimliği polislere gösterdi. Ekipler, kimlik fotoğrafındaki kişinin Murat Türkmen olmadığını belirledi. Gözaltına alınan Türkmen'in, yapılan sorgulamasında, 2007 yılında Afyonkarahisar'da karıştığı 2 silahlı gasp ile 2016'daki hırsızlık olayından arandığı, 'gasp' suçundan 6 yıl 8 ay, 'hırsızlık'tan da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu saptandı. Ekiplere gösterdiği kimliğin kardeşine ait olduğu belirlenen Murat Türkmen, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Bürosu ekiplerine teslim edildi.