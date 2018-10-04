Gasp şüphelisi astsubay ve polis ile 2 kişi yakalandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Suriyeli bir telefoncuyu tehditle gasp ettikleri iddia edilen aralarında bir polis ile bir astsubayın da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Gebze'de, Suriyeli Y.H. tarafından işletilen bir telefon dükkanını soymayı planlanladıkları iddia edilen kişiler, Y.H.'nin evi ve iş yerinin önünde önce keşif yaptı. İddialara göre Kocaeli Gebze'de yaşanan olay şöyle gelişti:

28 Mayıs tarihinde saat 01.00'de Y.H. evine girerken kendisine polis süsü veren 2 kişi, Y.H.'yi tehdit etti. Y.H.'ye zorla dükkanını açtıranlar şüpheliler, 13 bin TL değerinde cep telefonunu çaldı. 28 Haziran tarihinde tekrar dükkana gelen aynı kişiler, bu kez gündüz vakti Y.H.'den 10 bin TL değerinde cep telefonu alarak gitti. Bunun üzerine polise giden Y.H.'nin başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda Y.H.'den telefonları alan kişilerin E.B.Y.(39) ve Ankara'da astsubay olarak görev yapan A.S. olduğunu belirledi.

Çetenin izini sürmeye devam eden ekipler, E.B.Y. ve A.S.'nin gasp ettikleri telefonları Gebze'de polis memuru olarak görev yapan A.G.'ye (45) verdiğini, A.G.'nin de bu telefonları U.A. isimli bir telefoncu üzerinden sattığını belirledi. Araştırmanın tamamlanmasının ardından operasyona başlayan polis, Gebze ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek E.B.Y., A.S., A.G. ve U.A.'yı gözaltına aldı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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