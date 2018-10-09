Galerici ve eşinin yanmış araçta ölümüne 2 tutuklama

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde yanmış araçlarında cesetleri bulunan galerici Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç'un ölümleriyle ilgili olarak 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kent merkezinde galericilik yapan Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç'un cesetleri, 12 Eylül Çarşamba günü Acıgöl ilçesi yakınlarında, tarlaların arasındaki yolda yanan araç içinde bulundu. Jandarma ve polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çok yönlü araştırmaya başladı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül 2018 tarihinde Nevşehir ili Acıgöl ilçesinde Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un araçlarının içerisinde ölü olarak bulunması olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tespit edilen 2 şüphelinin kuvvetli suç şüphesi varlığı nedeniyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandığını belirtti.Açıklamada, tutuklanan iki kişinin Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildiği kaydedildi.

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