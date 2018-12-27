Fulya Özdemir'in katiline 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi. Şikayetçi avukatları, cezanın az olduğunu belirterek, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

İsviçre'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i 15 Ekim 2016'da öldürüp, cesedini taş ve kayaların altına gömdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık Atilla Makta duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada mütalaa veren savcı, Atilla Makta hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Son sözleri sorulan sanık Atilla Makta ve avukatı mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Atilla Makta'ya önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından Makta'nın cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmederek ceza 18 yıl hapse indirildi.

'KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ'

Fulya Özdemir'in ailesinin avukatlarından Remziye Gökçe Yılmaz, hazırlık aşamasındaki iddianamede sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının istendiğini, dosyanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesinin ardından hazırlanan iddianamede ise sanık Atilla Makta'ya haksız tahrik indiriminden yararlanmadan ceza verilmesinin talep edildiğini vurguladı. Karar duruşmasında da savcılık makamının haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istediğini kaydeden Avukat Yılmaz, "Buna rağmen maalesef mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimlerinden yararlandırarak, 18 yıl hapis verdi. Müşteki avukatları olarak bu kararı temyiz edeceğiz. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını yersiz buluyoruz. Cinayetin tam olarak nasıl gerçekleştiğini tam olarak aydınlatılamadığını düşünüyoruz. Müşteki avukatları olarak planlı yani taammüden adam öldürmeden cezalandırılmasını talep etmiştik, fakat mahkeme heyeti kasten öldürmeden ceza verdi" dedi.

'DİREKT TEMYİZE TABİ BİR KARAR'

Ailenin avukatlarından Selami Dalyan da "Kararla ilgili temyiz tutum dilekçesi verdik. Öncelikle kararı istinafa taşıyacağız. Oradan olumsuz bir sonuç gelirse o zaman Yargıtay'a temyiz başvurusu yapacağız. Zaten sanığın aldığı ceza 15 yılın üstü olduğu için direkt temyize tabi bir karar. Gerekçeli kararı bekliyoruz. Mahkeme gerekçeli kararı yazdıktan sonra istinafa başvuracağız" diye konuştu.



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