Fuhuştan gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

YALOVA'da jandarma tarafından gazino ve diskoteklere yapılan fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 8 şüpheli yakalandı. Kadınlar, sınırdışı edilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla...

Fuhuştan gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
YALOVA'da jandarma tarafından gazino ve diskoteklere yapılan fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 8 şüpheli yakalandı. Kadınlar, sınırdışı edilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 gazino ve diskotek ile 2 otele eş zamanlı baskın yaptı. Baskında fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 11 kadın ile 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ayrıca 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sevk edildikleri mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınırdışı edildi.

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