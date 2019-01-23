Freni boşalan kamyonet, iş yerinin kepengine çarptı; sürücü yaralı

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, freni boşalınca sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, giyim mağazasının kepengine çarparak durdu. Araçta sıkışarak, ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Gümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Uslu'nun kullandığı 48 ET 020 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Direksiyon kontrolünü yitiren Uslu, kamyonetiyle Barlar Sokağı'nda bulunan ve bu sırada kapalı olan giyim mağazasının kepengine çarptı. Aracın iş yerine girmesine, kapalı kepenkler engel olurken, kazada sürücü Uslu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan Uslu'yu kurtardı. Yaralı sürücü, sağlık ekibince ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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