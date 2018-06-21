Freni boşalan kamyon, restoranın mescidine girdi: 3 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, freni boşalan kamyon, yol kenarındaki restoranın mescidine girdi, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Kahta-Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, freni boşalan Nusret Çevik yönetimindeki 63 K 4104 plakalı, inşaat iskelesi yüklü kamyon, restoranın mescidine çarparak durabildi. Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Nusret Çevik ile yanında bulunan Engin Polat, Yunus Aciyan, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Nusret Çevik, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Yunus Aciyan ve Engin Polat ise ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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