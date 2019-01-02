BEYOGLU TEPEBASI'NDA BULUNAN BIR OTELDE YANGIN CIKTI. OTELIN EKSI IKINCI KATINDA SPA MERKEZINDE CIKTIGI BELIRTILEN YANGINA ITFAIYE EKIPLERI MUDAHALE EDIYOR. YANGIN NEDENIYLE OTEL MUSTERILERI DISARIYA CIKARILDI. YANGININ CIKTIGI KATTA YOGUN DUMAN OLDUGU OGRENILDI. ZEKI GUNAL/ ISTANBUL, (
Fotoğraflar // Beyoğlu'nda otelde yangın
BEYOGLU TEPEBASI'NDA BULUNAN BIR OTELDE YANGIN CIKTI. OTELIN EKSI IKINCI KATINDA SPA MERKEZINDE CIKTIGI BELIRTILEN YANGINA ITFAIYE EKIPLERI MUDAHALE EDIYOR. YANGIN NEDENIYLE OTEL MUSTERILERI DISARIYA CIKARILDI. YANGININ CIKTIGI KATTA YOGUN DUMAN OLDUGU OGRENILDI....
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