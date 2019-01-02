Fotoğraflar // Beyoğlu'nda otelde yangın

BEYOGLU TEPEBASI'NDA BULUNAN BIR OTELDE YANGIN CIKTI. OTELIN EKSI IKINCI KATINDA SPA MERKEZINDE CIKTIGI BELIRTILEN YANGINA ITFAIYE EKIPLERI MUDAHALE EDIYOR. YANGIN NEDENIYLE OTEL MUSTERILERI DISARIYA CIKARILDI. YANGININ CIKTIGI KATTA YOGUN DUMAN OLDUGU OGRENILDI....

Fotoğraflar // Beyoğlu'nda otelde yangın

BEYOGLU TEPEBASI'NDA BULUNAN BIR OTELDE YANGIN CIKTI. OTELIN EKSI IKINCI KATINDA SPA MERKEZINDE CIKTIGI BELIRTILEN YANGINA ITFAIYE EKIPLERI MUDAHALE EDIYOR. YANGIN NEDENIYLE OTEL MUSTERILERI DISARIYA CIKARILDI. YANGININ CIKTIGI KATTA YOGUN DUMAN OLDUGU OGRENILDI. ZEKI GUNAL/ ISTANBUL, (

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