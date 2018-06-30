Forklift hırsızını, çekici operatörünün 'toprak rengi' şüphesi yakalattı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 50 bin lira değerindeki forklifti çalıp 12 bin liraya satan Nasrettin D.'yi, çekici operatörünün forkliftin üstünde kalan toprak renginden şüphelenmesi yakalattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde İ.C.'nin yanında forklift operatörü olarak çalışan Nasrettin D., işinden ayrıldı. Bu sürede çevreye borcu oluşan Nasrettin D., eski iş yerine ait forklifti çalarak açık bir alana götürdü. 50 bin lira değerindeki forklifti Burdur'un Bucak ilçesinde bir kişiye 12 bin liraya satmak için anlaşan Nasrettin D., forkliftin Bucak'a taşınması için Asya Oto Kurtarıcı'nın sahibi Genç Osman Artar ile anlaştı. Pazar yerinde forklifti çekiciye yükleyen Artar, makinenin üstündeki toprak artıklarının beyaz, yüklediği yerin toprağının ise kırmızı olduğunu görünce şüphelenerek polisi aradı. Ancak polis, konuyla ilgili şikayet olmadığını belirtti. Forklifti Bucak'a bırakan Genç Osman Artar şüphesinden vazgeçmeyerek, makineyi bıraktığı yerin fotoğrafını çekti ve adresini not etti.

'SUÇUNU KABUL ETTİ'

Sabah Antalya'da forklifti yerinde bulamayan İ.C.'nin polise şikayette bulunması üzerine ekipler, çekici işiyle uğraşan Artar'a ulaştı. Artar'ın verdiği bilgiler sayesinde forklifti bulan polis, hırsızlık zanlısını yakaladı. Suçunu itiraf eden Nasrettin D., "Bir süre yanlarında çalıştım. Çevreye borçlandım. Ödeyemedim. Ben de sinirlenip forklifti çalıp, sattım" dedi.

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