KONTROL ALTINA ALINDI
Foça'daki yangın, ekiplerin yoğun müdahaleriyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Foça İlçe Jandarma Komutantlığı tarafından sabotaj ihtimali gözönünde bulundurularak soruşturma başlatıldı. Yangından yaklaşık 30 hektar kuru otluk alan ve şahıslara ait zeytinlik alanlar etkilendi.
Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), ()
Foça'da otluk alandaki yangın sert rüzgarla büyüdü (2)
KONTROL ALTINA ALINDI Foça'daki yangın, ekiplerin yoğun müdahaleriyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Foça İlçe Jandarma Komutantlığı tarafından sabotaj ihtimali gözönünde bulundurularak soruşturma başlatıldı....
KONTROL ALTINA ALINDI
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