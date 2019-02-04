Firma yeleği giyerek trafolardan batarya çalan şebeke çökertildi: 4 gözaltı

YALOVA, Kocaeli ve İstanbul'da telekomünikasyon firması yeleklerini giyerek kabinlerden kesintisiz güç kaynağı bataryası çalan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Telekomünikasyon firması yetkilerince, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde farklı noktalarda bulunan 5 kabinden 40 UPS bataryası çalındığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu, Kocaeli ve İstanbul'daki 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada telekomünikasyon firması yeleği, batarya kabinlerine ait özel anahtar, matkap, anahtar, tornavida ve UPS bataryalarına ait kablolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca Yalova ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hurda alım satımı yapan 3 iş yerinde arama yapıldı. Aramada, şüpheliler tarafından satılan 15 batarya daha ele geçirildi. Polis, aynı şebekenin Yalova merkezindeki 9 ve Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki 10 kabinden de toplam 76 batarya çaldığını belirledi. Şebekenin ayrıca Kocaeli'nin Karamürsel ve Gebze ilçeleri ile İstanbul'un Sarıyer ile Ümraniye ilçelerinde de kabinlere girerek batarya çaldığı ortaya çıktı.

Yalova'ya getirilen hırsızlık şüphelileri, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×