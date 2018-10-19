Firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da, hakkında kesinleşmiş 41 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari Serdal Aycan, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Serdal Aycan, iddiaya göre, bir süre önce beraberindekilerle kahveyi silahla basarak, 7 kişiyi yaraladı. Gözaltına alınan Aycan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından hakkında dava açılan Aycan, 41 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari Aycan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Aycan, Seyhan ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Serdal Aycan, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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