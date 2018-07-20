FETÖ’nün İzdivaç Ablasına 7 Yıl Hapis!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’nün “İzdivaç” ablası olduğu ve Bylock üzerinden örgütsel evlilikler organize ettiği iddia edilen avukat Özge Elif Hendekçi hakkındaki yargılamayı karara bağladı. Mahkeme Hendekçi’ye, “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

“ÖRGÜTSEL EVLİLİKLERİ ORGANİZE ETTİ”

Mahkeme gerekçeli kararında, “Sanığın Bylock yazışmaları incelendiğinde avukatlık görevi yanında aynı zamanda irtibatlı olduğu şahıslara ilişkin örgütsel evlilikleri organize misyonunu üstlenmesi sanığın avukatların kaldığı evin sorumlusu olduğu ve sohbet ettiği, kariyer toplantılarına katıldığına ilişkin tanık beyanı birlikte değerlendirildiğinde bu eylemlerin silahlı terör örgütü üyeliği için aranan kriterlere uyduğu” ifade edildi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık Hendekçi mahkemedeki savunmasında Bylock kullanmadığını, söz konusu mesajların telefonuna sonradan eklendiğini iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 15:07