FETÖ'ye korkutan, kameradaki telefon dolandırıcılarına 5'er yıl hapis

ZONGULDAK'ta telefonda, kendilerini savcı olarak tanıtıp 'Kimlik bilgileriniz FETÖ'nün eline geçmiş' yalanıyla S.K.'nın (75) para ve ziynet eşyalarını dolandırdıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan C.K. (30) ve İ.P. (25)., 5'er yıl hapis ve 75'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıklar, tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.Kilimli ilçesinde geçen yıl 31 Temmuz günü, emekli S.K.'yı (75) arayan kişiler, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz' diyerek para istedi. S.K., kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara evinin adresini verdi. Şanlıurfa'dan Zonguldak'a gelen C.K. ve İ.P., 10 bin lira, bin 50 euro, bin dolar ve evdeki tüm ziynet eşyalarını verdi. Para ve ziynet eşyalarını alan dolandırıcılar, bir kafede kahvaltı yaptıktan sonra başka bir kişiyi dolandırmak için adresine gitti. Şüpheliler giderken de para dolu çantayı kafeye emanet bıraktı. Kafe çalışanları durumdan habersiz çantayı kenara koydu.Şüphelenen S.K.'nin ihbarı üzerine fiziki takibe alınan dolandırıcılar, ikinci işlerinde başarılı olamayınca kafeye geri döndü. Bu sırada müşteri kılığında kafede oturan polisler, adım adım izledikleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin arrdından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklandı.HAKİM KARŞISINA ÇIKTILARC.K. ve İ.P. hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar C.K. ve İ.P. ile yakınları katıldı. Mahkemede ifade veren sanıklardan İ.P., kendilerini Mustafa isimli şahsın gönderdiğini anlatarak, "İş karşılığı 5'er bin lira alacaktık. Alınan eşyaları ona teslim edecektik. Pişmanım. Biz dolandırıcılık olduğunu bilmiyorduk. Biz parayı aldıktan sonra yakalandık. İçinden bir şey alınmadı" dedi.Benzer ifadeler veren diğer sanık C.K. da, "Onların yönlendirmesiyle poşeti aldım. Dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum. Bana 'emaneti alıp gelecesiniz' dendi. Bunlardan bir tanesi müşteki ile irtibat halindeyken diğeri de benle irtibat halindeydi. Müştekiden poşeti alan bendim. 'Bunu alacaksınız size 5'er bin lira vereceğiz' dediler" diye konuştu.Dolandırılan S.K. ise kendisini aradıklarında karşıdaki kişinin kendisini 'savcı' olarak tanıttığını anlatarak, "1,5 saat telefonda görüştüler. Beni telefonda oyaladılar. Parayı İ.P.'ye verdim. 'Ben savcıyım çabuk parayı gelen kişilere ver' dediler. O kadar hızlı ve çok konuşuyorlardı ki; kafam allak bullak oldu. Ben de gelenlere parayı verdim" dedi.TAHLİYE EDİLDİLERMahkeme heyeti, tutuklu sanıklar C.K. ve İ.P.'yi 5'er yıl hapis ve 75'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıklar, tutuklulukta kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildi.YAKALANMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDABu arada, şüphelilerin yakalanma anları ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın ardından kafede kahvaltı yapan C.K. ve İ.P.'nin, para dolu çantayı iş yerine emanet olarak bıraktıkları görülüyor. Arkalarından gelen polis kafede müşteri gibi oturup iki dolandırıcının gelmesini bekliyor. Gelen dolandırıcılar, çantayı almak üzereyken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

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