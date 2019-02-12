FETÖ şüphelisi, mide kanaması geçirince hastaneye kaldırıldı

AKSARAY'da FETÖ/PDY'den aranan ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınan V.D., adliyeye gönderildiği sırada mide kanaması geçirince hastanede tedaviye alındı.

Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan V.D., Kızıltepe'de dün Aşiti Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye gönderileceği sırada rahatsızlanan V.D., ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan V.D.'nin daha önceden bulunan rahatsızlığı nedeniyle mide kanaması geçirdiği tespit edildi. V.D.'nin, polis gözetimindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.



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