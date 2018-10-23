FETÖ şüphelisi meslekten ihraç astsubaya 7.5 yıl hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü ve sabit hatlardan örgüt imamları tarafından arandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilmiş olan hava astsubay Murat K., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık meslekten ihraç hava astsubay Murat K. ile avukatı hazır bulundu. Örgüt imamları tarafından, ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı iddialarını reddeden FETÖ şüphelisi astsubay beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuksuz sanık Murat K.'yı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol şartlarının ve tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.Öte yandan, Kayseri'de görülen bir başka FETÖ/PDY davasında ise, örgüt imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Hamdi Ö. beraat etti. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık öğretmen Hamdi Ö. ile avukatı Dursun Daş hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Hamdi Ö.’nün 'Örgüt üyeliği' suçundan delil yetersizliğinden beraatına ve tahliyesine karar verdi.