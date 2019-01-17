FETÖ şüphelisi iş insanı beraat etti.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuksuz yargılanan iş insanı Hüseyin D., beraat etti.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Silahlı terör örgütü üyeliği' iddiasıyla hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan iş insanı Hüseyin D., hazır bulundu. 'FETÖ/PDY' ile ilgisi olmadığını öne süren Hüseyin D., beraatını istedi. Siyasi olarak FETÖ/PDY'ye uzak birisi olduğunu dile getiren Hüseyin D., "Muhsin Yazıcıoğlu'nun tezgahından geçtim. Bu millete, kim kafa tutarsa en ağır şekilde karşısında olduk. Başında 'Türk' geçmeyen hiç bir dernek ve vakıfa üye olmadım. O dönemde siyasi olarak muhalefet amaçlı bir açıklama yapmıştım. Örgütsel bir amacı yoktu. Suçsuzum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuksuz sanık Hüseyin D.,'nin, 'delil yetersizliğinden' beraatına karar verdi.

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