FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan eski üsteğmen K.A., Eskişehir'de yakalandı.

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan ve görev yaptığı sırada açığa alınan üsteğmen K.A., Eskişehir- Bursa karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.A.'nın işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.



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