FETÖ şüphelisi, dolarları otomobilinin motor bölümüne saklamış (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, FETÖ'ye ait kapatılan şirketlerde çalışan ve haklarında Bursa, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Manisa Cumhuriyet savcılıklarınca haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 8 şüpheliden 7'si tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu arada tutuklanan şüphelilerden bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi. Bu kişiler güçlükle sakinletirildi.



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()