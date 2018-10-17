FETÖ şüphelisi çift, 2 yıl sonra yakalandı (2)

KOCA TUTUKLANDI, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır aranan, örgütün askeriyedeki mahrem imamı veteriner M.O. ile örgütün il sorumlusu eşi F.O. nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gaybubet evinde yakalanan zanlılardan koca M.O tutuklanarak cezaevine gönderildi, eşi F.O küçük çocuğu olduğu için adli kontrol şartıyla salıverildi.