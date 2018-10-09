FETÖ şüphelisi 2 kişi, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla biri kadın, 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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