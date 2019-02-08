FETÖ sanığına KPSS sorularını çalmaktan hapis cezası

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan Hüsnü Çelik, 2010 yılında ÖSYM'nin yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların FETÖ tarafından çalınarak örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili davada hapis cezasına çarptırıldı. Çelik'e, 'kamu kurumunun zararına dolandırıcılığa teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından toplam 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüsnü Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çelik hakkında, 2010'da ÖSYM'nin yaptığı KPSS'de, soruların FETÖ tarafından çalınarak örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, soruları alan kişiler listesinde adının geçmesi üzerine, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'kamu kurumunun zararına dolandırıcılığa teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu sanık Hüsnü Çelik, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 2010'da ÖSYM'ce yapılan KPSS'de soruların FETÖ tarafından çalınarak örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin dosyanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı dosyayla birleştirildiğini belirtti. Duruşma savcısı, sanığın 2009'daki KPSS'de eğitim bilimleri testinde 120 sorudan 61'ine, 2010'daki sınavda ise 120 sorudan 105'ine doğru cevap verdiğine, 2009'daki KPSS'de genel yetenek testinden 60 sorudan 49'una, 2010'daki sınavda ise 60 sorunun 59'una doğru cevap verdiğine dikkat çekti. Savcı, sanığın, sınavdan önce soruları alarak kamu zararına yönelik dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca ByLock kayıtları, bilirkişi raporları ve Bank Asya'daki hesap hareketleri göz önüne alındığında, sanığın, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Hüsnü Çelik, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çelik'i, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına, 'kamu kurumunun zararına dolandırıcılığa teşebbüs'ten ise 2 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırdı. Toplam 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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