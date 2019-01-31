FETÖ sanığı öğretmene 7,5 yıl hapis ve tahliye

KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, örgüte ait kurumlarda öğretmen olarak çalıştığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddialarıyla tutuklu yargılanan Necdet O. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Necdet O., cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak, tahliye edildi.Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Necdet Osma, tutuklu bulunduğu Uşak Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Örgüte ait kurumlarda öğretmen olarak çalıştığı, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddialarını kabul etmeyen Necdet O., "Örgüte üye olmadım. Kapatılan Bank Asya'ya örgütsel talimatla para yatırmadım. Annem hasta, O'nun yanında olmak istiyorum. Mağdurum, beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, Necdet O'yu, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etti.