FETÖ sanığı Memduh Boydak'tan Çiftlik Bank örneği (2)

BOYDAK HOLDİNG HAKKINDA MÜSADERE KARARI İSTENDİ

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğleden sonra devam eden duruşmada, mahkeme başkanı kendilerine ulaşan Boydak Holding ile ilgili raporları okudu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Resmi kayıtlar ve gayriresmi kayıtlara göre soyismi Boydak olan sanıkların ve kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin birlikte, sistematik ve organize bir çaba içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı/ilintili yapıların finansmanı için fon aktarımında bulundukları anlaşıldığından, kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TCK'nin 54/6 maddesi uyarınca müsaderesine (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım) karar verilmesi, kamu adına talep olunur."

DURUŞMA 28 MAYIS'A ERTELENDİ

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Hacı Boydak savunmasında, "Aile olarak darbeye karşıyız. Darbe yapanların Allah belasını versin. Anadolu Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Atatürk Üniversitesi'nde Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda okuyorum. Buradan Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapacaktım. Cezaevinde olduğumdan dolayı sınavlara giremiyorum. Okulumu bitirmek istiyorum. Kayseri'de günah keçisi ilan edildik. Kardeşlerim de, ben de suçsuzum. Mallarıma el konuldu. Vatansever iş adamlarıyız. Darbeci değiliz. Şirketimizdeki kayyumun kaldırılmasını ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, TMSF ve MASAK raporlarının beklenmesine karar verip, sanık avukatlarının, süre istemesinden dolayı duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.