FETÖ sanığı komiser yardımcısına 7.5 yıl hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan eski komiser yardımcısı Orhan T., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Orhan T., hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ele geçirilen dijital materyalde 'A-4' koduyla fişlendiği iddia edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Suçsuz olduğunu öne süren Orhan T., "Örgütle bağlantım yok. Yalan yanlış ifadelerle beni örgüt içine çekmeye çalışıyorlar. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan T.'ye, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×