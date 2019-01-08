FETÖ sanığı eski teğmene 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuklu yargılanan, teğmenlikten ihraç edilen Özgür B., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özgür B. hakkında tahliye kararı verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Özgür B., hazır bulundu. Eski teğmen Özgür B., 10 yıl boyunca kahramanca görevini yaptığını savunarak, "Kahramanlıkla hainlik arasında çok ince bir çizgi vardır. Eğer cezaevinde olmasaydım, şu an Suriye sınırında olacaktım. Belki de şehit olacaktım. Kimseden talimat almadım. Kahraman silah arkadaşlarımla beraber oldum. Beni silah arkadaşlarımdan ayırmayın. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Özgür B.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Özgür B. hakkında tahliye kararı verildi.