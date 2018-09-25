FETÖ sanığı eski rektör için üniversiteden belge beklenecek

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()- FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yalova Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu'nun cep telefonunda yapılan incelemede, terör örgütünün 'ByLock' ve 'Eagle' isimli şifreli haberleşme programlarına rastlanmadığı bildirildi. Üniversiteden istenen belgelerin beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz yargılanan eski rektör, Prof. Dr. Niyazi Eruslu ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Niyazi Eruslu'ya ait dijital materyallere ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan inceleme raporu, mahkemede okundu. Raporda, sanığın cep telefonunda, terör örgütünün şifreli haberleşme programları 'ByLock' ve 'Eagle' izlerine rastlanmadığı belirtildi. Raporda, tespiti yapılan ve soruşturmayla alakalı suç unsuru teşkil edebileceği değerlendirilen WhatsApp mesaj içeriği dışında bilgi, belge, doküman, mesaj, görüntü, video ve ses dosyalarına da rastlanmadığı kaydedildi. WhatsApp yazışmaları sorulan Eruslu, burada kurulan grup içinde başka kişiler arasında konuşmaların yapıldığını, kendisinin ise konuşmalara müdahil olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi'nden istenen belgelerin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



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