FETÖ sanığı eski polis memuruna 7,5 yıl hapis, 1 polise beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, polis memurluğundan ihraç edilen tutuksuz sanık Muhittin B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Aynı mahkemede, farklı dosyadan tutuksuz yargılanan polis memuru Necmettin O. hakkında ise beraat kararı verildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davalarında, tutuksuz sanıklar polis memurluğundan ihraç edilen Muhittin B. ile polis memuru Necmettin O., hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen dijital materyalde fişlendiği iddia edilen tutuksuz sanıklar, duruşmalarda beraatlerini talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını ve kaçma şüphesiyle adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı gerekçesi ile hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Muhittin B.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mevcut halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Necmettin O.'nun ise 'delil yetersizliği'nden beraatine karar verildi.