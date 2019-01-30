FETÖ sanığı çiğ köfte zinciri sahibi, sahte kimlikte arkadaşının bilgilerini kullanmış

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya hakkında, iddianame hazırlandı. İddianamede Sivrikaya'nın, yakalanmamak için 40 yıllık ilkokul arkadaşının bilgilerini kullanarak, kimlik ve sürücü belgesi çıkarttığı belirtildi. İddianamede, Sivrikaya için 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'finans yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak'ta operasyon düzenledi. Çiğ köfte zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı olan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken, gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktı. Murat Sivrikaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin 'büyük bölge mütevellisi' olduğu belirtilen Murat Sivrikaya hakkında, iddianame hazırlandı. İddianamede Sivrikaya'nın, ilkokul arkadaşının bilgileriyle hazırlanan kimlik ve sürücü belgesini kullandığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanığın, bu belgeleri temin etmek için 2 bin 500 lira ödediği de yer aldı.

'SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE SÜRÜCÜ BELGESİ YAPTIRDIM'

Emniyetteki sorgusunda, sahte kimlik kullandığını itiraf eden Murat Sivrikaya'nın ifadeleri de iddianamede yer aldı. İlkokul arkadaşının kimlik bilgilerini kullandığını itiraf eden, yaklaşık 3 yıl önce araç satışı sırasında kendisine kalan kimlik bilgilerini kullandığını anlatan Sivrikaya, "H.K., ilkokul arkadaşım ve 40 yıldır bu şahısla dostluğum vardır. Araç satışı nedeniyle H.K.'ye ait kimlik fotokopisi ve noter sözleşmesi bende bulunuyordu. Hakkımda yakalama kararı çıkması nedeniyle yaklaşık 4- 5 ay önce H.K.'nin bilgisi dışında, kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi yaptırdım" dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'taki mesajlarında adının geçtiği de iddianamede yer alırken, kimlik ve sürücü belgesini internetten tanışıp, Basmane Garı önünde buluştuğu kişiden aldığını öne süren Murat Sivrikaya, ifadesinde şunları kaydetti:

"İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi için 2 bin 500 lira istedi. 1 hafta sonra Basmane Garı'na gittim. 50- 55 yaşlarında, kır saçlı, orta boylu bir kişiden H.K. adına düzenlenen ve üzerinde internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak istediği parayı verdim. Bu kişiyle alışveriş esnasında hiç konuşmadık. Belgeleri aldıktan sonra yanından ayrıldım. Bir daha da görmedim. Kesinlikle aramızda herhangi bir telefon görüşmesi olmadı."

İddianamede, tutuklu sanık Murat Sivrikaya için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.