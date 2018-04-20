ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan polis eşleri adliyede (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kadın,...
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
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