FETÖ'nün 'Sındırgı hadimesi' İstanbul'da yakalandı

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Sındırgı hadimesi' olduğu belirlenen H.O., İstanbul'da yakalandı.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, hakkında yakalama emri bulunan örgütün sözde 'Sındırgı hadimesi' H.O.'nun, İstanbul veya Düzde'de olabileceği değerlendirildi. Örgüte müzahir dershanede çalıştığı ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli, bu sabah saatlerinde polisin iki kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonla İstanbul'da saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan H.O.'nun adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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