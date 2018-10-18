FETÖ'nün Kayseri muhasebecisine 10 yıl hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kentteki finansman yapısını organize edip, muhasebesini tuttuğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Orhan Aydın, örgüt üyeliği suçundan10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 12 Şubat'ta, FETÖ/PDY'ye ait şirketlerde muhasebeci olarak çalışan Orhan Aydın'ı gözaltına aldı. FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı da iddia edilen şüphelinin, himmet, kurban parası ve bağış toplayıp örgüte aktardığı tespit edildi. Aydın'ın örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle sürekli görüştüğü de belirlendi. Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden ardından FETÖ şüphelisi Orhan Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Orhan Aydın ile avukatı hazır bulundu. Örgütün muhasebecisi olduğu iddialarını reddeden Aydın, beraatini istedi. Son sözü sorulan Aydın, "Yazılı savunmalarımı tekrar ediyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Orhan Aydın'ı, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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