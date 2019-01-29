FETÖ'nün 'eyalet talebe mesulü' tutuklandı

GAZİANTEP, () - TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin Gaziantep eyalet talebe mesulü olduğu iddiasıyla aranırken Adana'da yakalanan S.B., tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve son olarak örgütün Gaziantep eyalet talebe mesullüğü görevini yürüten 'Yusuf' kod adlı S.B.'nin Adana'da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli S.B.'yi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınarak Gaziantep'e getirilen ve emniyette sorgulanan S.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

