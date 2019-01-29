FETÖ'nün 'ev abileri'ne 11 ilde operasyon: 12 gözaltı

MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ'nün 'ev abileri' olarak adlandırılan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×