MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ'nün 'ev abileri' olarak adlandırılan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.
FETÖ'nün 'ev abileri'ne 11 ilde operasyon: 12 gözaltı
MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman, Ankara,...
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