FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

KONYA'da jandarma tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 12 asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik, 7'si subay, 5'i astsubay olmak üzere 13 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 2 astsubayın da meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Yakalama kararının ardından Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün Konya merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Malatya, Amasya ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik gerçekleşen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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