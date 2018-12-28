FETÖ firarisi, havaalanında yakalandı (2)

TUTUKLANDI
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı ile aranırken, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelince gözaltına alınan Mehmet Ali Sarı,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı ile aranırken, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelince gözaltına alınan Mehmet Ali Sarı,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı ile aranırken, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelince gözaltına alınan Mehmet Ali Sarı,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.