FETÖ'den yargılanan eski ilçe başkanı beraat etti

KAYSERİ'de, AK Parti eski Sarıoğlan İlçe Başkanı Savaş Gökçe, tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında beraat etti.Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan tutuksuz sanık Savaş Gökçe, hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Gökçe, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak somut deliller bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan Savaş Gökçe, "Adalet yerini buldu. Biz, Türk adaletine her zaman güveniyorduk. Yargılandığım dönemden itibaren yüzüme bakmayanlar, hakkımda konuşanlar şimdi hangi yüzle bana bakacaklar" dedi.

FOTOĞRAFLI