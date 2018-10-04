FETÖ'den yargılanan diş hekimi beraat etti

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuksuz sanık diş hekimi Tolgahan H., beraat etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen F.E., sanık diş hekimini tanımadığını, hasta sayısı çok olduğu için 'FETÖ üyesi olabilir' düşüncesiyle ihbarda bulunduğunu söyledi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık diş hekimi Tolgahan H. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Duruşmada F.E. de tanık olarak dinlendi.

'HASTASI ÇOK FAZLA OLDUĞU İÇİN İHBAR ETTİM'

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişiminden sonra ihbarda bulunduğunu ifade eden tanık F.E., "Darbe girişiminden sonra duygusal olarak Tolgahan Bey'i ihbar ettim. Kendisini tanımıyorum. Ama, hastası çok fazla olduğu için 'örgütle alakası olabilir' düşüncesiyle ihbarda bulundum. Yaptığımın hata olduğunu anladım" dedi.

İhbarcı tanığı daha önce hiç görmediğini öne süren diş hekimi Tolga H. ise "Bank Asya'daki hesabımı, faizsiz bankacılık yaptığı için kullanıyordum. 17/25'ten sonra da Bank Asya ile çalışmadım. İlk paramı çekmek istediğimde vermediler. Aralık ayında tamamen çektim. Bank Asya'nın başıma böyle bir iş açacağını bilemedim. Örgütle hiçbir alakam yok. Tanığı da tanımıyorum. Suçsuzum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Tolgahan H.'nin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatini kararlaştırdı.

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