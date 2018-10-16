FETÖ'den yargılanan astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arandığı ve terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan astsubay Ömer Cüce, 2'nci Ağıt Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık astsubay Ömer Cüce, Seli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı ise, duruşma salonunda hazır bulundu. Ardışık olarak arandığı iddialarını kabul etmeyen FETÖ şüphelisi astsubay Cüce, beraatını istedi.

'CEP TELEFONUMU EŞİM KULLANIYORDU, BEN ARAMIŞ OLABİLİRİM'

Görev yaptığı dönemde cep telefonunun yasak olduğunu öne süren Ömer Cüce, "Cep telefonumu eşim kullanıyordu. Cep telefonu kullanımı yasak olduğu için eşim ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurmuş olabilirim. Tesadüfi bir aramadır. Hain terör örgütü ile irtibatım olmadı. Mesnetsiz iddialar nedeniyle meslekten atıldım. Aile düzenim bozuldu. Mahkemeniz izin verirse, ailemle ilgilenmek istiyorum. Onurlu bir Türk askeri olarak görev yaptım. Ardından da hain örgütle anılmak psikolojimi bozdu. Suçsuzum" ifadelerine yerdi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Ömer Cüce'yi, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre ile İstinaf ve Yargıtay süreci de göz önüne alınarak, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

2'Sİ ASTSUBAY 3 FETÖ ŞÜPHELİSİNE HAPİS

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen bir başka davada ise, aralarında ev kadını ile meslekten KHK ile ihraç ve açıkta olan astsubaylarında olduğu 3 FETÖ şüphelisine 6'şar yıl 3'er ay hapis cezaları verildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan ev kadını Meryem Ümit Kürtoğlu ile meslekten ihraç astsubay Hakan Demirkıran ve açıkta olan astsubay Hasan Gümüşlü ile avukatları hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Meryem Ümit Kürtoğlu ile ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları iddia edilen astsubaylar Demirkıran ve Gümüşlü, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu, Meryem Ümit Kürtoğlu, Hakan Demirkıran ve Hasan Gümüşlü'yü, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, istinaf ve Yargıtay süresi göz önüne alınarak tahliyelerine karar verdi.

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