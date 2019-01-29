FETÖ'den tutuklu otel sahibi Ali Acar serbest

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Alila Deluxe Termal Hotel&SPA sahibi Ali Acar hakkındaki kararı Yargıtay bozdu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Ali Acar'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nisan 2016'da gözaltına alınan Afayonkarahisar'daki Alila Deluxe Termal Hotel&SPA'nın sahibi Ali Acar, 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı. Yargılama sonunda Acar, 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Antalya BAM'ın kararı onaylaması üzerine Ali Acar'ın avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu. Yargıtay'ın kararı bozması üzerine dava yeniden Antalya BAM'da görüldü.

Bugün görülen dava sonunda 22 ay tutuklı kalan Ali Acar ile aynı dava kapsamında yargılanan Ahmet Genelioğlu, Ahmet Acar, Mehmet Taner ve Mehmet Çarkgil tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ali Acar'ın yargılanmasına 14 Mayıs'ta devam edilecek.

OTELİ İCRADAN SATILIK

Ali Acar'a ait Alila Deluxe Termal Hotel&SPA, borçlarından dolayı özel bir bankanın talebiyle icradan satışa çıkarılmıştı. Afyonkarahisar merkeze bağlı İnaz köyünde 24 bin 269 metrekare alan üzerinde kurulu termal otel, 154 milyon 952 bin 24 TL muhammen bedelle 18 Ocak'ta Afyonkarahisar 1'inci İcra Dairesi Mezat Salonu'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. İhaleye teklif veren olmayınca otelin satış ihalesi 12 Şubat Salı günü saat 10.00'a ertelenmişti.

OTEL 300 ODALI VE 5 YILDIZLI

300 odası bulunan 5 yıldızlı termal otel, 'Nil Luxury Thermal Otel Spa' olarak da anılıyor. 'Nil' isminin ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından konulduğu iddia edildi. Otelde buhar odasından sinema salonuna, TV odasından oyun salonuna, mescitten termal- jakuzili termal ve açık havuza, saunaya, çocuk alanlarına ve spor alanları ile otoparka kadar birçok seçenek bulunuyor.

2009 sonunda inşasına başlanan otelin bir bölümü 2012'de, diğer bir bölümü 2013'te devreye girerken, tamamı 2015'te açıldı. Otelin adını Fethullah Gülen'in verdiği iddialarını yalanlayan Ali Acar, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay önce gözaltına alındı. Acar, anılan dönemde 60 milyon liralık borcu için iflas erteleme talebinde bulundu. Acar, yönetim kurulu kararıyla kapatılan Afyon Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) başkanıydı.

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