Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli polis İhsan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli polis memuru İhsan Ö.'yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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FETÖ'den gözaltına alınan emekli polis serbest
Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli polis İhsan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü...
Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli polis İhsan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli polis memuru İhsan Ö.'yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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