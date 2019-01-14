FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte işletmeleri sahibi adliyede (2)

TUTUKLANDI İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Davut CAN/İZMİR, ()

FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte işletmeleri sahibi adliyede (2)

TUTUKLANDI
İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, ()

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