FETÖ'den aranan emniyet müdürü durakta yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() - BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 4. sınıf emniyet müdürü Y.Y., gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yaparken Osmangazi Metro Durağı'nda, durumundan şüphelendiği Y.Y'yi durdurdu. Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, eski 4. sınıf emniyet müdürü olan Y.Y'nin FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Y.Y., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.