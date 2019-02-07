FETÖ'den 6 subaya verilen cezalar ile 41 sanık hakkındaki beraat kararı onandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 'Anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' ve 'FETÖ'ye üye olmak' suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile 5 eski subayın cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce onandı. Beraat eden 15 sanık ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen 1 er hakkındaki karar, bozulurken, 41 sanık hakkında beraat kararı da onandı.

Denizli'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi, 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'deki 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'ndan, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 550 komando, motorlu intikal eğitimi bahanesiyle Çardak Havaalanı'na götürüldü. Buradan askeri kargo uçaklarıyla Ankara'ya götürülmek istenen 550 komando, vatandaşların askeri araçların geçişini engellemesi ve uçakların ineceği havaalanındaki pistin iş makineleriyle kapatılması sonucu götürülemedi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında dönemin 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu subay ve astsubaylardan oluşan 64 kişi, polis ekiplerince gözaltına aldı. Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Özbakır'ın da aralarında yer aldığı 40 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 64 kişi hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' ve 'FETÖ'ye üye olmak' suçlarından Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava, 26 Aralık 2016'da başlarken, 7'nci duruşma, 9 Ocak 2018'de görüldü. Mahkeme heyeti, 11. Komando Tugay eski Komutanı tuğgeneral Özbakır ile Söke Garnizon eski Komutanı albay Erol Akman'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası; eski albay Ziver İnci, eski yarbay Avşin Yapar, eski üsteğmen Oğuz Ay ve eski teğmen Muhammet Ekinci'ye ise ömür boyu hapis cezası verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını silen er Tolga Kılınçaslan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 56 sanığın da beraatine hükmetti. Firari sanık eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir hakkındaki davanın ise ayrılmasını karar verildi.

Denizli'deki yerel mahkemenin verdiği karar, temyiz başvurusu üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelendi. 2. Ceza Dairesi'nce eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski albay Erol Akman'a verilen ağırlaştırılmış ömür boyu ile 4 eski subaya verilen ömür boyu hapis cezası ve 41 sanık hakkındaki beraat kararı onandı. Ceza Dairesi'nce ayrıca beraat eden 15 sanık ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Tolga Kılınçaslan hakkındaki karar ise bozuldu. Bu 16 sanığın yeniden yargılanacağı belirtildi.

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